La Genesi veneziana di Tintoretto in competizione con la Sistina

La mostra “Tintoretto e la sua Venezia” è stata inaugurata ieri, dopo mesi di preparativi, in risposta alla crescente richiesta di conoscere più da vicino i capolavori dell’artista. L’esposizione si concentra sulla “Genesi veneziana” di Tintoretto, evidenziando come il suo stile si sia sviluppato tra le calli e i canali della città. Tra le opere in mostra, spicca un grande dipinto che raffigura il Canal Grande in tempesta. La visita si svolge tra luci soffuse e dettagli che richiamano la vibrante vita veneziana.

da Venezia Alla Punta da Mar, quel sottile triangolo che divide il Canal Grande da quello della Giudecca, il va e vieni di vaporetti, taxi-boat e barchini è incessante, incurante della pioggia battente interrotta da squarci di luce che qui è particolarmente Serenissima. Punta della Dogana, casa-tempio dell'arte di Monsieur Pinault, si prepara alla «gran stagione del contemporaneo» (che culminerà a maggio con l'apertura della Biennale Arte), mentre turisti vari fotografano il profilo inconfondibile di Santa Maria della Salute. Proprio qui, all'estremità di questo sestiere, ma quando tutto, tranne la luce, era diverso, lavorava Jacopo Robusti, il Tintoretto (1518-1594) perché da queste parti, prima di essere scalzata, nel 1630, per far spazio all'imponente basilica, c'era la Scuola della Santissima Trinità, una confraternita laica ospitata in un monastero già appartenuto all'ordine teutonico e poi retto dai rampolli di una ricca famiglia veneziana del tempo, i Lippomano, con contatti parecchio solidi a Roma (dettaglio da tenere a mente per la storia che segue). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Genesi veneziana di Tintoretto in competizione con la Sistina Leggi anche: Le tele di Jacopo Tintoretto sulla Genesi eccezionalmente riunite alle Gallerie dell’Accademia | VIDEO Leggi anche: La Banca di Piacenza ricorda Sforza Fogliani con la genesi di un capolavoro di Viganoni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Genesi veneziana di Tintoretto in competizione con la Sistina; Eccezionalmente riunite a Venezia le Storie della Genesi di Tintoretto; Tintoretto racconta la genesi. Ricerca, analisi e restauro - Mostra - Venezia - Gallerie dell’Accademia; Tintoretto, si completa La Genesi: dopo il restauro le opere arrivano alle Gallerie dell'Accademia. La Genesi veneziana di Tintoretto in competizione con la SistinaAlla Punta da Mar, quel sottile triangolo che divide il Canal Grande da quello della Giudecca, il va e vieni di vaporetti, taxi-boat e barchini è incessante, incurante della pioggia battente ... ilgiornale.it Le Gallerie dell'Accademia di Venezia presentano, restaurate, le Storie della Genesi del TintorettoHa poco più di trent'anni Tintoretto, quando racconta la Genesi, ma lascia già indovinare l'artista che sarà. Il ciclo biblico, incompleto, delle Gallerie dell'Accademia di Venezia viene dalla Scuola ... rainews.it Le Gallerie dell’Accademia di Venezia presentano, finalmente riunito, uno dei cicli meno visti della pittura veneziana del Cinquecento: quello delle Storie della Genesi di Tintoretto - facebook.com facebook