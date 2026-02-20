La Fiorentina sorride in Conference 3-0 allo Jagiellonia
La Fiorentina batte 3-0 lo Jagiellonia in Polonia grazie ai gol di Ranieri, Mandragora e Piccoli su rigore. La squadra viola domina il primo tempo e controlla la partita senza troppi problemi, portando a casa un risultato importante. Ranieri apre le marcature al 23’, seguito da Mandragora poco dopo. Nel finale, Piccoli trasforma un rigore conquistato da trequartista. La vittoria permette ai toscani di mettere un passo avanti nel doppio turno di playoff di Conference League. La sfida di ritorno si giocherà tra una settimana a Firenze.
In Polonia segnano Ranieri, Mandragora e Piccoli (su rigore). BIALYSTOK (POLONIA) - La Fiorentina si aggiudica il primo round dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia. I toscani stendono la formazione polacca per 3-0 fuopri casa, grazie alle reti segnate nel secondo tempo da Ranieri, Mandragora e Piccoli (su rigore), mettendo al sicuro la qualificazione in vista del ritorno a Firenze. Cambia tutto Vanoli per questa trasferta europea. Davanti c'è Piccoli, con alle spalle una linea a quattro formata da Harrison, Fabbian, Ndour e Fazzini. Poche emozioni nella prima parte di gara, con i padroni di casa quasi sempre protagonisti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Fiorentina show in Conference: 3-0 allo JagielloniaLa Fiorentina ha vinto 3-0 contro lo Jagiellonia, causando grande entusiasmo tra i tifosi viola.
Fiorentina con un piede agli ottavi di Conference, tris allo Jagiellonia: Mandragora illumina su punizioneLa Fiorentina ha conquistato una vittoria decisiva contro lo Jagiellonia, grazie a un gol su punizione di Mandragora.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Hurrà Fiorentina contro il Milan, sorride pure il Como. Colpo salvezza della Ternana: 3-1 al Genoa; La Fiorentina si rilancia, colpo grosso a Como (1-2). Vanoli sorride: Questo è lo spirito giusto; Gudmundsson, la Fiorentina sorride: Escluse lesioni alla caviglia; Como-Fiorentina 1-2, pagelle e tabellino: Kempf e Perrone ingenui, Fagioli 'slalomista', Kean glaciale.
La Fiorentina sorride in Conference, 3-0 allo JagielloniaBIALYSTOK (POLONIA) (ITALPRESS) - La Fiorentina si aggiudica il primo round dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia. I ... notizie.tiscali.it
La Fiorentina sbanca il Sinigaglia, La Repubblica (ed. Firenze): Viola, colpo grosso a ComoVittoria importante della Fiorentina per la coda della classifica. La squadra di Paolo Vanoli ha superato 2-1 il Como al Sinigaglia e accorcia. tuttomercatoweb.com
La Fiorentina si rilancia, colpo grosso a Como (1-2). Vanoli sorride: “Questo è lo spirito giusto” x.com
Il Cagliari espugna il Franchi e batte 2-1 la Fiorentina: seconda vittoria consecutiva per i sardi e classifica che adesso sorride. Articolo nel primo commento facebook