La Fiorentina batte 3-0 lo Jagiellonia in Polonia grazie ai gol di Ranieri, Mandragora e Piccoli su rigore. La squadra viola domina il primo tempo e controlla la partita senza troppi problemi, portando a casa un risultato importante. Ranieri apre le marcature al 23’, seguito da Mandragora poco dopo. Nel finale, Piccoli trasforma un rigore conquistato da trequartista. La vittoria permette ai toscani di mettere un passo avanti nel doppio turno di playoff di Conference League. La sfida di ritorno si giocherà tra una settimana a Firenze.

In Polonia segnano Ranieri, Mandragora e Piccoli (su rigore). BIALYSTOK (POLONIA) - La Fiorentina si aggiudica il primo round dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia. I toscani stendono la formazione polacca per 3-0 fuopri casa, grazie alle reti segnate nel secondo tempo da Ranieri, Mandragora e Piccoli (su rigore), mettendo al sicuro la qualificazione in vista del ritorno a Firenze. Cambia tutto Vanoli per questa trasferta europea. Davanti c'è Piccoli, con alle spalle una linea a quattro formata da Harrison, Fabbian, Ndour e Fazzini. Poche emozioni nella prima parte di gara, con i padroni di casa quasi sempre protagonisti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La Fiorentina sorride in Conference, 3-0 allo Jagiellonia

