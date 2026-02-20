La Finanza dentro la maxi fabbrica clandestina di sigarette | 60 tonnellate sequestrate - Foto e video
La Guardia di Finanza ha scoperto una vasta fabbrica clandestina di sigarette, che produceva circa un milione di stecche al giorno. La causa dell’intervento è stata una lunga attività di indagine, culminata con il sequestro di oltre 60 tonnellate di tabacco e prodotti finiti. Il capannone, nascosto tra le campagne, era dotato di generatori e telecamere per evitare le verifiche delle autorità. All’interno, sono stati trovati più di 530.000 pacchetti pronti per essere venduti sul mercato nero. La scoperta ha portato a ulteriori indagini sulla filiera illegale.
I NUMERI. Oltre 530mila pacchetti pronti e una produzione da un milione al giorno. Capannone schermato, generatori e videosorveglianza per eludere i controlli. Due arresti e 12 lavoratori in nero. Emergono nuovi particolari sulla maxi operazione della Guardia di finanza di Bergamo che nei giorni scorsi ha scoperto e smantellato una fabbrica clandestina di sigarette attiva nella provincia. I militari del Comando provinciale, al termine di un’indagine condotta dal Gruppo di Bergamo, hanno sequestrato circa 60 tonnellate tra tabacco e sigarette già confezionate, per un valore stimato tra i 12 e i 14 milioni di euro.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
