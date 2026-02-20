La Ferrari non si nasconde più | Leclerc primo con margine nell’ultima giornata di Test a Sakhir!

La Ferrari svela in extremis le sue carte e realizza per distacco la miglior prestazione assoluta dell’intera pre-season sulla pista di Sakhir in occasione dell’ultima giornata dei Test ufficiali F1 in vista del Mondiale 2026. Charles Leclerc è stato il grande protagonista della giornata odierna, percorrendo oltre 130 giri complessivi ed effettuando delle simulazioni molto interessanti al volante della SF-26. Il monegasco della Ferrari, dopo aver lavorato soprattutto nella sessione mattutina sul passo gara facendo dei long-run veloci e consistenti in condizioni di grande caldo (temperatura dell’asfalto sui 45°C), si è scatenato nel tardo pomeriggio sotto i riflettori del Bahrain International Circuit provando diversi time-attack e spingendosi addirittura sotto il muro dell’1:32.🔗 Leggi su Oasport.it

#Ferrari frena sulle potenziali modifiche Vediamo insieme dove si potrebbe nascondere il segreto #F1 #F12026 #TestF1

