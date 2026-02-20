La famiglia reale britannica non può più fare finta di niente

Da ilpost.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arresto dell’ex principe Andrea ha scosso la stabilità della famiglia reale britannica. La vicenda ha acceso i riflettori sui rapporti tra i membri della monarchia e il mondo esterno. Per la prima volta, si apre un dibattito sulla trasparenza di un’istituzione che fino a ora si è sempre mantenuta distante dai problemi giudiziari. La notizia ha fatto il giro dei media, attirando l’attenzione di milioni di persone nel Regno Unito.

L'arresto dell'ex principe Andrea ha messo in discussione la tradizionale segretezza dell'ultima istituzione percepita come al di sopra della legge Uno dei motti più associati alla regina Elisabetta è «never complain, never explain»: il senso è che la famiglia reale britannica, per continuare a regnare e preservare la sua autorità, non debba “mai lamentarsi, mai dare spiegazioni” sul proprio operato. La monarchia però ha livelli di segretezza che non può più permettersi di mantenere dopo l’arresto dell’ex principe Andrew Mountbatten-Windsor, interrogato e poi rilasciato giovedì nelle indagini sui suoi legami con Jeffrey Epstein.🔗 Leggi su Ilpost.it

la famiglia reale britannica non pu242 pi249 fare finta di niente
© Ilpost.it - La famiglia reale britannica non può più fare finta di niente

Leggi anche: Musulmani senza sepoltura nel Milanese, l’appello dell’assessore: “Non si può più fare finta di niente”

Leggi anche: Il principe Harry dice che la famiglia reale britannica è come Downton Abbey, solo con più drammi

Le 3 Razze di Cani che Non Hanno Paura di Niente

Video ?? Le 3 Razze di Cani che Non Hanno Paura di Niente ?
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Andrea, il primo membro della famiglia reale britannica arrestato nell'era moderna; Tutti i guai penali (e non) che hanno coinvolto un membro della famiglia reale britannica; Arrestato ex principe Andrea, è il primo nella famiglia reale Gb in manette in era moderna; Caso Epstein, perché è stato indagato l'ex principe Andrea.

la famiglia reale britannicaIl biografo Andrew Lownie svela i retroscena della crisi che fa tremare la Corona britannica. Dall'arresto per i segreti governativi alle indagini sul traffico di minori, fino ...Un narcisista totale, ostinato e del tutto privo di rimorsi, convinto di essere stato trattato ingiustamente e persino persuaso che l'opinione pubblica ... ilfattoquotidiano.it

la famiglia reale britannicaI legami con Epstein hanno distrutto la reputazione dell’ex principe AndreaL'arresto è lo sviluppo più clamoroso dello scandalo che ha portato a un suo allontanamento dalla famiglia reale ... ilpost.it