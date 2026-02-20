La Corte suprema Usa ha bocciato i dazi di Trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi globali decisi dall’amministrazione Trump. La decisione deriva dal fatto che i giudici hanno ritenuto che il governo abbia usato impropriamente una legge federale per imporre tariffe su prodotti importati, tra cui acciaio e alluminio. La sentenza si basa su un’analisi delle modalità con cui sono state adottate le misure commerciali. La questione riguarda ora le future politiche commerciali degli Stati Uniti.

INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" Con un voto di 6 a 3 i magistrati hanno affermato che il tycoon ha abusato della sua autorità invocando una legge federale sui poteri di emergenza La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato i dazi globali imposti dal presidente Donald Trump. Con un voto di 6 a 3, la Corte ha affermato che Trump ha abusato della sua autorità invocando una legge federale sui poteri di emergenza per imporre i suoi dazi "reciproci" in tutto il mondo, nonché tasse mirate sulle importazioni che, secondo l'amministrazione, servono a contrastare il traffico di fentanyl.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: La Corte Suprema ha bocciato i dazi di Trump

Leggi anche: La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: «Non ha il potere di imporli»

ALLERTA: La Corte Suprema FRENA Sui Dazi Di Trump.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.