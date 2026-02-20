La Corte suprema Usa ha bocciato i dazi di Trump
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi globali decisi dall’amministrazione Trump. La decisione deriva dal fatto che i giudici hanno ritenuto che il governo abbia usato impropriamente una legge federale per imporre tariffe su prodotti importati, tra cui acciaio e alluminio. La sentenza si basa su un’analisi delle modalità con cui sono state adottate le misure commerciali. La questione riguarda ora le future politiche commerciali degli Stati Uniti.
INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" Con un voto di 6 a 3 i magistrati hanno affermato che il tycoon ha abusato della sua autorità invocando una legge federale sui poteri di emergenza La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato i dazi globali imposti dal presidente Donald Trump. Con un voto di 6 a 3, la Corte ha affermato che Trump ha abusato della sua autorità invocando una legge federale sui poteri di emergenza per imporre i suoi dazi "reciproci" in tutto il mondo, nonché tasse mirate sulle importazioni che, secondo l'amministrazione, servono a contrastare il traffico di fentanyl.🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: La Corte Suprema ha bocciato i dazi di Trump
Leggi anche: La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: «Non ha il potere di imporli»
ALLERTA: La Corte Suprema FRENA Sui Dazi Di Trump.
Argomenti discussi: Trump in Georgia tra acciaio, dazi e pressioni sulla Corte Suprema; Dazi Usa, domani si decide? - EFA News; Usa, giudice della Corte suprema Samuel Alito premiato dalla Fondazione Magna Grecia; Usa, schiaffo della Camera a Trump: stop ai dazi per il Canada. Sei repubblicani votano con i dem.
La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: «Non ha il potere di imporli, sono illegali»La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dal presidente Trump. Secondo la sentenza, i dazi non possono essere imposti con una legge prevista per le emergenze nazionali. La ... corriere.it
FLASH: Usa, colpo basso per Trump: la Corte Suprema boccia i dazi con 6 voti a favore e 3 controArticolo in aggiornamento La Corte Suprema ha stabilito che il presidente Trump ha violato la legge federale quando ha ... affaritaliani.it
Batosta per Trump. La Corte Suprema boccia i dazi: "Il presidente non aveva l'autorità per imporli" x.com
La Corte Suprema ha stabilito che Donald Trump non può imporre dazi ricorrendo all’International Emergency Powers Act, la legge invocata per giustificare le tariffe del “Liberation Day”. La norma, varata negli anni Settanta dopo le misure di Richard Nixon se - facebook.com facebook