La Corte suprema Usa ha bocciato i dazi di Trump

Da today.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi globali decisi dall’amministrazione Trump. La decisione deriva dal fatto che i giudici hanno ritenuto che il governo abbia usato impropriamente una legge federale per imporre tariffe su prodotti importati, tra cui acciaio e alluminio. La sentenza si basa su un’analisi delle modalità con cui sono state adottate le misure commerciali. La questione riguarda ora le future politiche commerciali degli Stati Uniti.

INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" Con un voto di 6 a 3 i magistrati hanno affermato che il tycoon ha abusato della sua autorità invocando una legge federale sui poteri di emergenza La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato i dazi globali imposti dal presidente Donald Trump. Con un voto di 6 a 3, la Corte ha affermato che Trump ha abusato della sua autorità invocando una legge federale sui poteri di emergenza per imporre i suoi dazi "reciproci" in tutto il mondo, nonché tasse mirate sulle importazioni che, secondo l'amministrazione, servono a contrastare il traffico di fentanyl.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

