La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump la reazione del Presidente | Una vergogna

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti da Donald Trump lo scorso anno, giudicandoli illegittimi. La decisione segue un ricorso presentato da aziende che avevano subito aumenti di costi a causa delle tariffe. Il tribunale ha evidenziato come le misure abbiano superato le competenze dell’amministrazione federale. La reazione di Trump non si è fatta attendere: ha definito la sentenza una “vergogna”. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni commerciali tra Stati Uniti e partner internazionali.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i dazi introdotti lo scorso anno da Donald Trump, con una decisione a maggioranza di sei voti contro tre. La notizia, anticipata da Bloomberg, segna un passaggio cruciale sul piano giuridico e commerciale: secondo i giudici, il presidente non ha il potere di stabilire autonomamente tariffe doganali. Trump ha definito la sentenza “una vergogna”. Lo ha detto, secondo quanto riporta la Cnn, nel corso della colazione alla Casa Bianca con i governatori. Trump ha anche riferito di aver in mente “un piano di riserva”. Al centro della pronuncia c’è l’interpretazione dell’ International Emergency Powers Act, la stessa norma a cui l’amministrazione aveva fatto ricorso per giustificare i dazi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

