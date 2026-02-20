La Corte Suprema cancella i dazi di Trump Il presidente Usa | Sentenza vergognosa ho un piano di riserva

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che Donald Trump ha agito illegalmente imponendo dazi unilaterali senza autorizzazione. La sentenza mette fine a un lungo contenzioso sul potere del presidente di imporre tariffe commerciali. Trump ha accusato la decisione di essere ingiusta e ha annunciato di avere un piano di riserva. La decisione potrebbe influenzare le future politiche commerciali degli Stati Uniti e i rapporti con altri paesi. La questione rimane al centro del dibattito politico.

Per la Corte Suprema Usa il presidente Donald Trump ha violato la legge federale imponendo in modo unilaterale dazi globali, senza averne il potere. L'attesissima sentenza è passata con i voti favorevoli di sei giudici supremi e quelli contrari di tre. A votare contro sono stati i conservatori Clarence Thomas, Samuel Alito e Brett Kavanaugh, ma altri tre giudici di derivazione repubblicana sono stati decisivi nella votazione. La decisione della Corte. Nella sentenza si afferma che l'International Emergency Economic Powers Act (Ieepa) lo statuto del 1977 che riconosce al presidente l'autorità di regolare o proibire alcune transazioni internazionali durante emergenze nazionali, che Trump ha invocato per giustificare la sua politica commerciale, in realtà non autorizza il presidente ad imporre dazi.