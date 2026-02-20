La chiusura della Technicolor di Roma diventa storia intima | famiglie di sangue e d’amore nel vodcast ‘Il Piacere della Lettura’

La chiusura della Technicolor di Roma avviene a causa della crisi finanziaria che ha colpito l’azienda. La decisione ha lasciato molte famiglie senza lavoro e ha suscitato preoccupazione tra i dipendenti. Gli operai, che hanno dedicato anni alla produzione di film e spot pubblicitari, si trovano ora a cercare nuove opportunità. La loro storia si intreccia con quella di una città che sta vivendo una fase di trasformazione. La fine dello stabilimento rappresenta un capitolo importante per la comunità locale.

I libri viaggiano. Attraversano il tempo, le stanze, le generazioni. Si posano sulle nostre vite come polvere luminosa e, quando meno ce lo aspettiamo, riaprono ferite, ricuciono memorie, interrogano il presente attraverso il passato. È da qui che parte la conversazione con Christian Raimo, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura: da un'idea semplice e vertiginosa, che la letteratura non serva a ricordare soltanto, ma a capire chi siamo adesso. L'invenzione del colore (La Nave di Teseo) è un romanzo che sfugge alle etichette. Memoir familiare, inchiesta industriale, riflessione politica, sogno.