La ceramica di Marinelli dialoga col vino | Corpo Liquido nella barricaia di Tenute Rubino

Marinelli ha combinato arte e vino, portando la sua ceramica nella barricaia di Tenute Rubino. La mostra

BRINDISI - La barricaia di Tenute Rubino si trasforma ancora una volta in galleria d'arte contemporanea con il secondo capitolo di "Alchimie. Arte, materia, vino: trasformazioni". Protagonista è Gianluca Marinelli con la mostra "Corpo Liquido. Materia, sensualità, vibrazioni", che inaugura il 20 febbraio (dalle 18:00 alle 20:00) e resterà visitabile fino al 3 aprile, con un evento speciale il 14 marzo quando sarà possibile incontrare l'artista durante un aperitivo esclusivo. L'artista porta nella cantina brindisina una serie di sculture in ceramica che dialogano con l'ambiente circostante, creando un'esperienza immersiva dove l'arte incontra il processo di affinamento del vino.🔗 Leggi su Brindisireport.it

