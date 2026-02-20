La caldaia di casa si guasta e c' è una fuga di monossido intossicate tre persone

Una fuga di monossido di carbonio ha causato l’intossicazione di tre persone in un appartamento. La caldaia difettosa ha rilasciato gas velenoso, che si è diffuso nell’ambiente domestico. I residenti hanno avvertito un forte malore e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari, che hanno portato in ospedale le persone colpite. La polizia ha avviato un’indagine per verificare le cause del guasto e prevenire incidenti simili.

Tre persone sono rimaste intossicate per aver inalato monossido di carbonio in un appartamento. Gasa esalato a causa del guasto della caldaia di casa. Sul posto, in via Formalemura a Palestrina, i vigili del fuoco che sono intervenuti intorno alle 21:20 del 19 febbraio. La squadra di Palestrina della 24A e il nucleo Nbcr dalla sede centrale hanno trovato tre persone intossicate, due donne di 74 e 82 anni e un ragazzo di 22 anni. I feriti sono stati assicurati ai sanitari del 118 per il trasporto immediato presso l'ospedale più vicino. Si indaga sulle cause.