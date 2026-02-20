La caldaia di casa si guasta e c' è una fuga di monossido intossicate tre persone

Da romatoday.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fuga di monossido di carbonio ha causato l’intossicazione di tre persone in un appartamento. La caldaia difettosa ha rilasciato gas velenoso, che si è diffuso nell’ambiente domestico. I residenti hanno avvertito un forte malore e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari, che hanno portato in ospedale le persone colpite. La polizia ha avviato un’indagine per verificare le cause del guasto e prevenire incidenti simili.

Tre persone sono rimaste intossicate per aver inalato monossido di carbonio in un appartamento. Gasa esalato a causa del guasto della caldaia di casa. Sul posto, in via Formalemura a Palestrina, i vigili del fuoco che sono intervenuti intorno alle 21:20 del 19 febbraio. La squadra di Palestrina della 24A e il nucleo Nbcr dalla sede centrale hanno trovato tre persone intossicate, due donne di 74 e 82 anni e un ragazzo di 22 anni. I feriti sono stati assicurati ai sanitari del 118 per il trasporto immediato presso l'ospedale più vicino. Si indaga sulle cause. RomaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Monossido di carbonio in una palazzina: tre persone intossicate portate in ospedale

Leggi anche: Fuga di monossido nel ristorante: 18 persone intossicate in ospedale, anche un bambino

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sostituzione caldaia con nuovi sistemi, torna lo sconto in fattura con importo immediato; Bonus Caldaie 2026: guida completa su incentivi, detrazioni e regole aggiornate; La caldaia di casa si guasta e c'è una fuga di monossido, intossicate tre persone; Riflettori sulle caldaie. Allarme monossido, fare sempre i controlli. Le regole da seguire.

la caldaia di casaFamiglia sterminata dal monossido, la caldaia era nuovaUna tragedia che si ripete dopo 30 anni: a Porcari, in provincia di Lucca ieri sera il monossido di carbonio ha sterminato una famiglia di quattro persone di origine albanese, padre, madre figlio e ... ansa.it

la caldaia di casaFamiglia uccisa dal monossido, la caldaia era nuova: tubature sotto accusa. Lo strazio del vicino che li ha trovati: «Erano vivi, poi mi è girata la testa»Una tragedia che si ripete dopo 30 anni: a Porcari, in provincia di Lucca il monossido di carbonio ha sterminato una famiglia di quattro persone di origine albanese, padre, madre figlio e ... leggo.it