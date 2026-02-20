La buca di via Caldieri compie una settimana | continuano i disagi per pedoni e auto al Vomero
Da una settimana, la buca in via Caldieri al Vomero causa problemi a pedoni e auto. La voragine si è formata a causa delle piogge recenti e ancora oggi non è stata riparata, nonostante sia stata delimitata. La strada resta pericolosa e molti passanti evitano quella zona. La presenza della buca crea disagio quotidiano e rallenta il traffico, rendendo difficile attraversare l’area vicino allo Stadio Collana. La situazione resta invariata senza interventi immediati.
La buca apertasi con la pioggia dei giorni scorsi a due passi dallo Stadio Collana è ancora lì dopo una settimana: delimitata, ma non riparata.🔗 Leggi su Fanpage.it
