La bossoni Brescia Art Marathon lancia la settimana rosa

La Bossoni Brescia Art Marathon ha deciso di dedicare una settimana alle donne, sospendendo le gare dal 3 al 6 marzo. La scelta nasce dall’esigenza di promuovere la partecipazione femminile e sensibilizzare su temi di parità. Durante questa pausa, saranno organizzati eventi culturali e mostre legate alle storie di donne, coinvolgendo artisti locali. La maratona si ferma temporaneamente per dare spazio a iniziative che celebrano il ruolo femminile.

La Bossoni Brescia Art Marathon, dal 3 al 6 marzo, smetterà di contare i chilometri per raccontare storie al femminile. Quest'anno, per la prima volta, il comitato organizzatore si fa promotore della Settimana Rosa: tre giorni, tre eventi, un'unica voce che risuona forte in vista dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. Perché prima di correre una maratona bisogna saper correre nella vita. E nella vita, per troppo tempo, le donne hanno corso contro ostacoli invisibili, silenzi assordanti, paure radicate. La Settimana Rosa è un invito a fermarsi, guardare e ascoltare. E poi ripartire, insieme, con più forza.