La bandiera russa e bielorussa ai Giochi paralimpici | Il vergognoso sdegno Italia in testa di chi non si sdegna mai

La presenza delle bandiere russe e bielorusse ai Giochi paralimpici di Milano-Cortina ha scatenato un forte sdegno, principalmente in Italia. Questa decisione, presa dall’organizzazione, ha suscitato indignazione tra chi considera inaccettabile permettere alle nazioni coinvolte nel conflitto in Ucraina di partecipare. Molti atleti e cittadini italiani si sono opposti pubblicamente, accusando le autorità di aver fatto un passo indietro rispetto alla solidarietà europea. La questione rimane al centro del dibattito, con opinioni divise tra chi chiede di rispettare le regole e chi protesta contro questa scelta.

Se fossimo gli ucraini, avremmo i loro stessi sentimenti e saremmo incazzatissimi nel vedere la bandiera russa (e bielorussa) sventolare e l'inno russo (e bielorusso) risuonare all'apertura dei Giochi paralitici di Milano-Cortina. Se quindi la delegazione di Kiev attuerà l'annunciato boicottaggio della cerimonia, rifiutando di partecipare e negando l'esposizione della bandiera nazionale, nessuno potrà obiettare. È loro pieno diritto, come non capirli. Ma di ucraini ci sono solo gli ucraini. Quel diritto, se rivendicato da altri, può diventare vergognosamente abusivo. È il caso, per fare un esempio, dell'Italia.

