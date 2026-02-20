La Asl regala auto e ambulanze in cerca di una seconda vita | chi può farne richiesta e come

La Asl Lanciano Vasto Chieti ha deciso di donare 24 veicoli e ambulanze che non sono più in uso. La decisione nasce dall’esigenza di dare loro una seconda vita e aiutare le organizzazioni locali. Le auto, molte delle quali ancora funzionanti, verranno consegnate gratuitamente a Croce Rossa, Protezione civile, scuole e associazioni no profit. Chi desidera ricevere uno di questi mezzi deve presentare una richiesta formale. La distribuzione avverrà nei prossimi giorni nei depositi della Asl.