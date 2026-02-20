La 400ª vittoria di Wolosz | Conegliano-Monviso e la filosofia di Santarelli

Sabato sera, la squadra di Conegliano ha conquistato la sua 400ª vittoria grazie alla vittoria contro Monviso Volley, portando avanti la sua lunga serie di successi. La partita si è disputata al Palaverde, davanti a un pubblico appassionato che ha sostenuto le giocatrici di Santarelli. La sfida ha messo in luce la determinazione e la qualità della formazione veneta, che ha dominato il campo con un gioco preciso e aggressivo. La vittoria segna un traguardo importante per il club e chiude la Regular Season con un risultato positivo.

Sabato sera chiude la Regular Season della Serie A1 femminile con una sfida di grande rilievo: imoco conegliano ospita monviso volley al Palaverde, in una cornice che valorizza una stagione già definita per la capolista ma ancora ricca di significati sportivi. La gara, in programma per le ore 20.30, chiuderà il percorso della prima fase e preparerà il terreno ai playoff, con una formazione gialloblù consolidata in vetta e una formazione ospite determinata a conservarsi in Serie A1. La squadra di casa arriva a questa partita con 69 punti in classifica e l’obiettivo di chiudere la stagione con la venticinquesima vittoria in campionato.🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - La 400ª vittoria di Wolosz: Conegliano-Monviso e la filosofia di Santarelli Leggi anche: LIVE Dresda-Conegliano 0-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: la squadra di Santarelli cerca la vittoria in tre set, 3-5 Leggi anche: LIVE Dresda-Conegliano 0-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Wolosz e compagne vicine alla vittoria netta, 12-20 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. #SerieA1Tigotà La salvezza si conquista... in trasferta: gare esterne da brividi per Perugia, Cuneo, Monviso, Macerata e San Giovanni Penultima giornata al cardiopalma in coda: quattro squadre in tre punti, alle umbre serve l'impresa contro Conegliano. - facebook.com facebook