Klaus Davi malore nella notte | salta l' ospitata in Rai I dettagli

Da today.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Klaus Davi, noto opinionista, ha avuto un malore nella notte tra il 18 e il 19 febbraio, causando l’annullamento della sua partecipazione in Rai. Secondo quanto riferito da Roma Today, Davi si è sentito male improvvisamente durante le ore notturne e ha dovuto chiamare un’ambulanza. È stato portato in ospedale per controlli e si trova sotto osservazione. La sua presenza in tv è stata sospesa a causa di questo imprevisto. La sua condizione rimane sotto monitoraggio medico.

INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" Paura per Klaus Davi, noto opinionista e saggista classe 1965. Come riportato anche da Roma Today, David ha avuto un malore nella notte tra il 18 e il 19 febbraio. Giunto nella capitale, stava pernottando in un hotel vicino a via Teulada quando si è sentito male. Subito sono scattati i controlli medici. Davi era atteso come ospite giovedì 19 febbraio nel programma "Agorà" di Rai 3 condotto da Roberto Inciocchi. Appuntamento che è poi saltato. Davi si è sentito male nella notte e quindi non ha potuto prendere parte alla trasmissione viste le condizioni di stress.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Malore per Klaus Davi, salta l’ospitata ad Agorà: “Forte affaticamento”, come sta ora il giornalista

Leggi anche: Klaus Davi, malore nella notte: “Affaticamento fisico e problemi di pressione molto forti”. Ecco come sta

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Klaus Davi, malore nella notte in un hotel a Roma; Klaus Davi colpito da malore a Roma: ecco come sta il giornalista; Klaus Davi, malore nella notte a Roma. Forte affaticamento fisico; Malore per Klaus Davi, salta l'ospitata ad Agorà: Forte affaticamento, come sta ora il giornalista.

Klaus Davi, malore nella notte: Affaticamento fisico e problemi di pressione molto forti. Ecco come staIl noto massmediologo ha avuto un malore durante la notte in un hotel romano. Diagnosi: affaticamento e problemi di pressione ... ilfattoquotidiano.it

klaus davi malore nellaMalore per Klaus Davi in hotel a Roma vicino alla Rai, doveva essere ospite di Agorà: come sta il giornalistaKlaus Davi è stato costretto a saltare la sua partecipazione al programma Agorà su Rai 3 dopo un malore subito durante la notte in hotel di Roma ... virgilio.it