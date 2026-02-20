Klaus Davi malore nella notte | salta l' ospitata in Rai I dettagli

Klaus Davi, noto opinionista, ha avuto un malore nella notte tra il 18 e il 19 febbraio, causando l’annullamento della sua partecipazione in Rai. Secondo quanto riferito da Roma Today, Davi si è sentito male improvvisamente durante le ore notturne e ha dovuto chiamare un’ambulanza. È stato portato in ospedale per controlli e si trova sotto osservazione. La sua presenza in tv è stata sospesa a causa di questo imprevisto. La sua condizione rimane sotto monitoraggio medico.

INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" Paura per Klaus Davi, noto opinionista e saggista classe 1965. Come riportato anche da Roma Today, David ha avuto un malore nella notte tra il 18 e il 19 febbraio. Giunto nella capitale, stava pernottando in un hotel vicino a via Teulada quando si è sentito male. Subito sono scattati i controlli medici. Davi era atteso come ospite giovedì 19 febbraio nel programma "Agorà" di Rai 3 condotto da Roberto Inciocchi. Appuntamento che è poi saltato. Davi si è sentito male nella notte e quindi non ha potuto prendere parte alla trasmissione viste le condizioni di stress.🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Malore per Klaus Davi, salta l’ospitata ad Agorà: “Forte affaticamento”, come sta ora il giornalista Leggi anche: Klaus Davi, malore nella notte: “Affaticamento fisico e problemi di pressione molto forti”. Ecco come sta Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Klaus Davi, malore nella notte in un hotel a Roma; Klaus Davi colpito da malore a Roma: ecco come sta il giornalista; Klaus Davi, malore nella notte a Roma. Forte affaticamento fisico; Malore per Klaus Davi, salta l'ospitata ad Agorà: Forte affaticamento, come sta ora il giornalista. Klaus Davi, malore nella notte: Affaticamento fisico e problemi di pressione molto forti. Ecco come staIl noto massmediologo ha avuto un malore durante la notte in un hotel romano. Diagnosi: affaticamento e problemi di pressione ... ilfattoquotidiano.it Malore per Klaus Davi in hotel a Roma vicino alla Rai, doveva essere ospite di Agorà: come sta il giornalistaKlaus Davi è stato costretto a saltare la sua partecipazione al programma Agorà su Rai 3 dopo un malore subito durante la notte in hotel di Roma ... virgilio.it Forte affaticamento fisico dopo settimane di intensa attività investigativa. Il giornalista costretto al riposo dopo un malore in albergo nella capitale ROMA – Un malore improvviso nella notte ha costretto il giornalista Klaus Davi, 61 anni, a rinunciare alla prevista - facebook.com facebook Klaus Davi, malore nella notte in un hotel a Roma ift.tt/5jI6m3E x.com