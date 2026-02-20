Kindle oasis torna su amazon disponibile solo per poco tempo

Il Kindle Oasis di decima generazione è tornato disponibile su Amazon, ma solo per poche ore. La ripresa delle scorte ha attirato molti utenti desiderosi di acquistarlo, soprattutto grazie allo schermo più grande e alla resistenza all’acqua. Tuttavia, l’offerta è limitata nel tempo e in quantità. Chi era interessato a questo modello ha ancora qualche occasione per acquistarlo prima che sparisca di nuovo. La disponibilità è stata segnalata poche ore fa.

un riassunto sintetico del Kindle Oasis 10a generazione evidenzia una breve riapparizione in stock su Amazon. solo poche unità tornano disponibili, in particolare il modello Graphite da 8 GB ora nuovo, mentre la versione da 32 GB resta reperibile solo in versione ricondizionata. il prezzo di listino rimane 249,99 dollari. i colori Champagne Gold e Graphite presentano disponibilità diverse a seconda del taglio di memoria, con le versioni 32 GB nuove esaurite e una presenza limitata di unità rinnovate. kindle oasis 10a generazione: disponibilità in stock limitato. stato attuale delle scorte: una piccola quota è tornata ad essere disponibile su Amazon, segnando la seconda breve riapparizione in due settimane.