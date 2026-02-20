Kim Jong Un si sente molto ottimista dopo aver aperto il principale evento politico in Nord Corea. La sua fiducia deriva dai recenti accordi con Russia e Cina, che hanno rafforzato la sua posizione internazionale. Durante il discorso, ha sottolineato i successi ottenuti grazie a queste alleanze e ha promesso nuove iniziative per rafforzare l’economia del paese. La presenza di rappresentanti stranieri e le dichiarazioni di Kim indicano un tentativo di mostrare stabilità e determinazione. La tensione con altri paesi rimane comunque alta.

Il dittatore della Corea del Nord ha aperto il più importante evento politico del paese con toni trionfali: è anche merito di Russia e Cina Il dittatore della Corea del Nord Kim Jong Un ha aperto giovedì il congresso del Partito del Lavoro, il partito unico che domina il paese: avviene una volta ogni cinque anni, ed è il più importante evento politico nazionale. Nel discorso di apertura, Kim ha assunto un tono decisamente positivo: ha detto che la Corea del Nord sta entrando in una nuova èra di «ottimismo e fiducia nel futuro», e che «non c’è mai stato un periodo come questo, in cui abbiamo ottenuto così tanti successi eccezionali a discapito di tutte le sfide e le difficoltà».🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Kim Jong Un si sente molto ottimista

