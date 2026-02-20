Kim Jong Un si sente molto ottimista
Kim Jong Un si sente molto ottimista dopo aver aperto il principale evento politico in Nord Corea. La sua fiducia deriva dai recenti accordi con Russia e Cina, che hanno rafforzato la sua posizione internazionale. Durante il discorso, ha sottolineato i successi ottenuti grazie a queste alleanze e ha promesso nuove iniziative per rafforzare l’economia del paese. La presenza di rappresentanti stranieri e le dichiarazioni di Kim indicano un tentativo di mostrare stabilità e determinazione. La tensione con altri paesi rimane comunque alta.
Il dittatore della Corea del Nord ha aperto il più importante evento politico del paese con toni trionfali: è anche merito di Russia e Cina Il dittatore della Corea del Nord Kim Jong Un ha aperto giovedì il congresso del Partito del Lavoro, il partito unico che domina il paese: avviene una volta ogni cinque anni, ed è il più importante evento politico nazionale. Nel discorso di apertura, Kim ha assunto un tono decisamente positivo: ha detto che la Corea del Nord sta entrando in una nuova èra di «ottimismo e fiducia nel futuro», e che «non c’è mai stato un periodo come questo, in cui abbiamo ottenuto così tanti successi eccezionali a discapito di tutte le sfide e le difficoltà».🔗 Leggi su Ilpost.it
