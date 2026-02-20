Kessie Juve si complica l’arrivo dell’ex centrocampista del Milan Le due richieste che bloccano la trattativa
Franck Kessie non si trasferirà facilmente alla Juventus questa estate. Il motivo sono due richieste precise del suo attuale club, il Barcellona, che la Juventus non è ancora disposta ad soddisfare. La prima riguarda una cifra alta per il riscatto, la seconda una clausola particolare nel contratto. La trattativa si è arenata, e ora il futuro del centrocampista ivoriano resta in sospeso. La Juventus continua a monitorare la situazione, sperando di trovare una soluzione. Intanto, Kessie aspetta sviluppi concreti.
Kessie Juve, si complica l’arrivo in estate del centrocampista ivoriano. Ci sono due richieste che al momento bloccano la trattativa. La Juve prosegue la propria ricerca di profili di spessore per rinforzare la linea mediana in vista della prossima stagione, ma non tutte le strade sembrano portare a una conclusione positiva. Accostato con estrema decisione ai colori bianconeri nelle scorse settimane, Franck Kessié appare oggi decisamente più lontano da un possibile approdo a Torino. Il calciatore si trova in una posizione contrattuale vantaggiosa essendo in scadenza a fine stagione, fattore che aveva inizialmente stuzzicato l’interesse dei vertici societari alla Continassa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
