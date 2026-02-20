Kessie Juve si complica l’arrivo dell’ex centrocampista del Milan Le due richieste che bloccano la trattativa

Franck Kessie non si trasferirà facilmente alla Juventus questa estate. Il motivo sono due richieste precise del suo attuale club, il Barcellona, che la Juventus non è ancora disposta ad soddisfare. La prima riguarda una cifra alta per il riscatto, la seconda una clausola particolare nel contratto. La trattativa si è arenata, e ora il futuro del centrocampista ivoriano resta in sospeso. La Juventus continua a monitorare la situazione, sperando di trovare una soluzione. Intanto, Kessie aspetta sviluppi concreti.