Kentavious Caldwell-Pope operato al mignolo | stagione finita per il giocatore dei Grizzlies

Kentavious Caldwell-Pope si è sottoposto a un intervento al mignolo che mette fine alla sua stagione con i Memphis Grizzlies. La lesione, causata da una caduta durante l’ultima partita, ha reso impossibile il suo ritorno in campo. Il giocatore ha già iniziato il percorso di recupero e si prepara a tornare più forte. La squadra dovrà ora fare affidamento sui suoi altri uomini per chiudere al meglio il campionato. Caldwell-Pope saluta quindi anticipatamente i tifosi.

Le ultime settimane hanno segnato una svolta significativa per i Memphis Grizzlies: Kentavious Caldwell-Pope resterà fuori per il resto della stagione a seguito di un intervento al mignolo eseguito giovedì. L'assenza rimodella la rotazione, influenzando l'equilibrio tra phase offensive e impatti difensivi. Parallelamente, la gestione della prossima annata è condizionata dalla player option da 21,6 milioni, mentre Ja Morant dovrà restare fermo almeno altre due settimane a causa di una distorsione UCL al gomito sinistro. Il quadro comunicato mette in luce sfide immediate e scenari da monitorare nel breve termine.