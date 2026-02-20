Il kefir arricchito con fibre nasce come risposta alla richiesta di alternative naturali agli Omega-3. Le aziende alimentari puntano su questo prodotto per offrire una soluzione semplice e gustosa. Le fibre, presenti in modo naturale, migliorano la digestione e favoriscono il senso di sazietà. Questo nuovo prodotto si rivolge a chi cerca un modo più naturale di mantenere il benessere senza ricorrere a integratori. La domanda sul mercato cresce tra i consumatori attenti alla salute e alle scelte alimentari consapevoli.

Gli acidi grassi Omega-3 sono spesso al centro del marketing alimentare, nonostante le evidenze scientifiche ne confermino l’efficacia principalmente in persone a rischio cardiovascolare specifico. La crescente richiesta ha spinto le acquacolture a produrre pesci grassi esclusivamente per ottenere i derivati ricchi di Omega-3. I ricercatori hanno combinato grani di kefir – colture miste di batteri e lieviti fermentate da latte di capra – con fibre selezionate che agiscono come prebiotici, cioè nutrimento per le specie benefici del microbiota intestinale. Questo effetto simbiotico aumenta la biodiversità intestinale e stimola la produzione di butirrato, un acido grasso a catena corta che supporta il sistema immunitario, protegge le pareti intestinali e riduce l’infiammazione.🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Kefir arricchito con fibre: l’alternativa naturale ed efficace agli Omega-3

Leggi anche: Sapevi che con le bucce di limone si fa un detersivo naturale ed efficace?

Leggi anche: Kefir e fibre prebiotiche, la combinazione anti-infiammatoria più potente

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.