Karachi esplosione | crollo di un palazzo 16 vittime tra donne

Karachi, esplosione in un condominio: sedici morti, tra cui donne e bambini, e un’indagine sulla sicurezza degli impianti. Un’esplosione in un edificio residenziale a Karachi, in Pakistan, ha causato il crollo parziale della struttura nella serata di ieri, provocando la morte di almeno sedici persone, tra cui donne e bambini, e ferendo tredici persone. L’incidente, avvenuto nel quartiere di Soldier Bazaar n. 3, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli impianti a gas e sulla vulnerabilità delle infrastrutture urbane nel paese. Le autorità sospettano una fuga di gas causata da una macchina a pressione illegale come origine della deflagrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

