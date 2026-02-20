Kalulu squalificato la Juventus non si rassegna | richiesta di grazia alla FIGC! Svelata la motivazione

Kalulu è stato squalificato dopo l’espulsione nella partita tra Inter e Juventus. La squadra bianconera ha presentato una richiesta di grazia alla FIGC, sperando di far ridurre la sanzione. La decisione influenzerà la formazione della Juventus nelle prossime gare, poiché Kalulu è un elemento importante in difesa. La richiesta è stata motivata con dettagli sui comportamenti in campo e sulle circostanze dell’espulsione. La giustizia sportiva dovrà ora decidere come procedere.

Inter News 24 Kalulu a causa dell'espulsione rimediata in Inter-Juventus è squalificato per il Como. Arriva però la richiesta alla FIGC. Gli strascichi di Inter-Juventus non finiscono mai, a distanza di sei giorni ci sono ancora questioni in sospeso, come la squalifica di Pierre Kalulu. Il difensore infatti, espulso al 41? del match di San Siro deve saltare la sfida con il Como, ma il club bianconero non si è ancora rassegnato! Novità dell'ultima ora è la richiesta di grazia della Juventus per Pierre Kalulu, la motivazione: acclarata ingiustizia. La società conta di metterlo a disposizione di Luciano Spalletti già domani all'Allianz Stadium, si attende un responso piuttosto rapido sulla richiesta. Argomenti discussi: Inter-Juve, ci rimette solo Kalulu: espulsione ingiusta e ora scatterà pure la squalifica; Kalulu squalificato e Holm infortunato, chi gioca terzino nella Juventus contro il Como: le opzioni di Spalletti; Comolli e Chiellini inibiti: tunnel di fuoco Inter-Juve! Giudice Sportivo: Kalulu scorretto; Caos in Inter-Juve, squalificati l'ad bianconero Comolli e Chiellini. Fermo una giornata anche Kalulu: le motivazioni del giudice sportivo. Kalulu, la Juve chiede la grazia dopo la squalifica per acclarata ingiustiziaLa Juventus ha chiesto alla Figc la grazia per Kalulu dopo l'espulsione rimediata per la simulazione di Bastoni nella partita di sabato scorso contro l'Inter: la motivazione è per acclarata ... Juve, il giudice respinge il ricorso per Kalulu. I bianconeri chiedono la grazia a GravinaCome fece l'Inter per Lukaku, anche la Juve si rivolge al presidente federale per togliere l'ingiusta squalifica a Kalulu, espulso dopo la simluazione di Batoni ... Arrivano aggiornamenti dalla Continassa Bremer e David continuano ad allenarsi a parte, a soli due giorni dalla sfida contro il Como, importantissima per la lotta Champions Con Kalulu squalificato, in difesa è emergenza: pronta la coppia Kelly-Gatti