Kalulu la Juve chiede l’impossibile | sfida aperta all’arbitro per

La Juventus ha fatto sapere di voler contestare la squalifica di Pierre Kalulu, espulso durante la partita contro l’Inter. La società bianco-nerazzurra chiede che l’arbitro riveda la decisione, ritenendola ingiusta. Kalulu rischia di essere fuori dai prossimi impegni, mettendo a rischio la sua presenza in Champions League. La richiesta è stata inviata al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che dovrà decidere se accoglierla o meno. La vicenda si infittisce in vista delle prossime partite.

Juventus punta sulla grazia per Kalulu: la difesa a rischio e la speranza Champions. La Juventus ha presentato una richiesta formale al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, per rivedere la squalifica del difensore Pierre Kalulu, espulso durante il match contro l’Inter. L’obiettivo del club è rendere nuovamente disponibile il giocatore per la prossima sfida di campionato contro il Como, un incontro che potrebbe essere decisivo per la qualificazione alle competizioni europee. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione crescente sulle decisioni arbitrali e sulla possibilità di ricorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

