Kalulu | Gravina blocca la Juventus sanzione confermata

Gravina Fissa il Punto: Respinte le Suppliche della Juventus per Kalulu. Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, ha confermato la squalifica di un turno per il difensore della Juventus, Pierre Kalulu, respingendo la richiesta di clemenza presentata dal club bianconero. La decisione, giunta nella giornata di oggi, 20 febbraio 2026, chiude la vicenda legata all’espulsione del giocatore e alla conseguente tentativo di revisione della sanzione da parte della società. L’episodio riapre il dibattito sull’applicazione delle regole e sulla discrezionalità nell’attenuazione delle sanzioni disciplinari nel mondo del calcio.🔗 Leggi su Ameve.eu

