kaillie humphries brucia laura nolte nella prima manche del bob a 2 lontane le azzurre

Kaillie Humphries ha conquistato la prima posizione nella manche di apertura del bob a 2 femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, superando Laura Nolte di oltre un secondo. La canadese ha mostrato una guida decisa e precisa, stabilendo un ritmo difficile da seguire. Le azzurre, invece, si trovano distanti dalla vetta e devono ancora trovare la giusta strategia. La competizione prosegue con molte sfide in vista.

Kaillie Humphries ha chiuso al comando la prima manche della gara di bob a 2 femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello di Cortina d'Ampezzo, intitolato ad Eugenio Monti abbiamo visto subito i fuochi d'artificio con l'attesissima sfida Stati Uniti-Germania che ha monopolizzato la classifica, con le protagoniste che hanno messo in scena prestazioni di altissimo livello. Al termine della prima discesa il miglior crono porta la firma della statunitense Kaillie Humphries che ha fatto fermare i cronometri sul 56.92, nuovo record del tracciato, con 5 centesimi di vantaggio sulla tedesca Laura Nolte, mentre al terzo posto troviamo la sua connazionale Lisa Buckwitz a 13.

