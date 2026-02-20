Kabul trema | terremoto 5.8 allerta in Afghanistan già fragile

Un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito Kabul e le zone circostanti, causando paura tra la popolazione. La scossa si è avvertita anche nella capitale, dove molte persone sono scese in strada in fretta. Le autorità hanno attivato l’allerta sismica in un paese già segnato da instabilità politica e problemi economici. Diverse case sono state danneggiate e si registrano primi feriti. La situazione rimane critica nelle aree più vulnerabili.

Terremoto in Afghanistan: Scossa Avvertita Fino a Kabul, Allerta Sismica in un Paese Già Fragile. Un forte terremoto di magnitudo 5.8 ha scosso l'Afghanistan questo pomeriggio, 20 febbraio 2026, con l'epicentro localizzato a circa 38 chilometri a nordest di Bazarak. La scossa è stata avvertita anche nella capitale, Kabul, generando preoccupazione tra la popolazione e attivando immediate operazioni di verifica e soccorso in un paese già provato da decenni di instabilità e conflitti. Un Territorio Geologicamente Vulnerabile. L'Afghanistan è situato in una delle zone sismiche più attive del mondo, precisamente all'intersezione tra la placca indiana e quella eurasiatica.