juventus spalletti usiamo la sconfitta di istanbul per reagire

Luciano Spalletti ha commentato la sconfitta di Istanbul, sottolineando la necessità di reagire subito. Il tecnico della Juventus invita la squadra a trasformare la delusione in motivazione, concentrandosi sulla prossima partita contro il Como di Cesc Fabregas. Spalletti chiede ai giocatori di recuperare energie e concentrazione, puntando a migliorare il rendimento dopo il passo falso in Champions. La Juventus si prepara così alla sfida di campionato con determinazione.

Le parole di Luciano Spalletti in vista della sfida di campionato contro il Como di Cesc Fabregas dopo la sconfitta in Champions Spalletti sulle energie da recuperare. Luciano Spalletti ha parlato innanzitutto della questione delle energie. "A volte ci sono cose che riesci a vedere e percepire, però poi ti

