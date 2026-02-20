Juventus Spalletti Grazia per Kalulu atto dovuto

Luciano Spalletti ha commentato la situazione di Kalulu, definendo la richiesta di grazia un gesto dovuto. La discussione è avvenuta prima della partita contro il Como, tra domande sulla condizione del difensore e il suo ruolo in squadra. Spalletti ha spiegato che era importante affrontare il tema, considerando anche le recenti prestazioni di Kalulu in allenamento. La squadra si prepara ora alla sfida, concentrandosi sugli aspetti tattici.

Si è parlato della questione Kaluu anche nella conferenza stampa precedente alla sfida contro il Como, con Spalletti che ha definito la richiesta un atto dovuto. Luciano Spalletti, nella conferenza alla vigilia di Juve-Como, ha parlato così della richiesta di grazia per Kalulu: “Un atto dovuto. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

