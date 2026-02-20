Juventus | sfoderata la quarta maglia

La Juventus ha presentato la sua quarta maglia durante una stagione difficile, segnata dalla sconfitta contro il Galatasaray in Europa e dalla lotta per mantenere il quarto posto in campionato. La nuova divisa si distingue per un design audace, che richiama i colori storici del club, e ha già suscitato l’interesse dei tifosi. La scelta di questa maglia vuole riaccendere l’entusiasmo tra i sostenitori in un momento complicato. La presentazione ufficiale è prevista per questa settimana, lasciando molti a chiedersi quale sarà l’effetto sui prossimi incontri.

Nel bel mezzo di una stagione travagliata, con la sconfitta europea contro il Galatasaray ancora fresca e la necessità di blindare il quarto posto in Serie A, la Juventus regala ai tifosi un cambio di look audace e nostalgico. Oggi il club ha presentato ufficialmente la nuova quarta maglia per