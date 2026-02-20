Juventus retroscena dalla Continassa Squadra riunita dopo il ko con il Galatasaray | Svegliamoci o niente Champions Cos’è successo

Dopo la sconfitta contro il Galatasaray, la Juventus si è riunita nella sede della Continassa per discutere. I giocatori hanno affrontato il duro risultato, consapevoli che bisogna reagire subito per non compromettere la qualificazione in Champions. Durante l'incontro, sono stati analizzati gli errori e si sono motivate le prossime sfide. La squadra sa che, senza un cambio di passo, rischia di uscire presto dalla competizione più importante. La prossima partita sarà decisiva per la stagione.

La Juventus, dopo il pesante ko in Champions League con il Galatasaray, si è riunita. Vediamo che cosa è successo alla Continassa. La Juve attraversa una fase delicatissima della stagione. Dopo quattro amare gare consecutive senza vittorie, la cocente eliminazione in coppa e la difficile rincorsa verso le posizioni di vertice, serve guardarsi negli occhi per ripartire. Dalla Continassa arrivano segnali precisi e incoraggianti per gli imminenti match contro Como, Roma e Galatasaray, sfide che possono cambiare la stagione. ULTIMISSIME JUVE LIVE Secondo l'analisi pubblicata da Tuttosport, c'è stato un primo confronto tra i giocatori subito dopo la pesante sconfitta contro il Galatasaray, seguito da una nuova riunione alla Continassa.