Juventus primo colpo per l’estate | Celik sarà bianconero

La Juventus sta per annunciare l'arrivo di Zeki Celik, che lascia la Roma a parametro zero. La trattativa si è intensificata nelle ultime settimane, con il difensore che ha scelto di trasferirsi a Torino per avere più spazio in squadra. Celik, 26 anni, ha già superato le visite mediche e si appresta a firmare il nuovo contratto. La società si prepara a ufficializzare il trasferimento nei prossimi giorni.

