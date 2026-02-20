Juventus primo colpo per l’estate | Celik sarà bianconero

La Juventus sta per annunciare l'arrivo di Zeki Celik, che lascia la Roma a parametro zero. La trattativa si è intensificata nelle ultime settimane, con il difensore che ha scelto di trasferirsi a Torino per avere più spazio in squadra. Celik, 26 anni, ha già superato le visite mediche e si appresta a firmare il nuovo contratto. La società si prepara a ufficializzare il trasferimento nei prossimi giorni.

Secondo La Stampa, Juventus è in chiusura per l'arrivo a parametro zero del terzino della Roma Zeki Celik. Il giocatore avrebbe già un accordo con i bianconeri per mettersi a disposizione, tra qualche mese, di Spalletti. La situazione di Celik Il difensore della Roma è già libero di firmare come parametro zero in quanto il

