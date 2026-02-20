Juventus niente ‘grazia’ per Kalulu | Figc dice no e squalifica resta

La Figc ha confermato la squalifica di Pierre Kalulu, respingendo il ricorso presentato dalla Juventus. La decisione riguarda l’espulsione del difensore durante la partita contro l’Inter, in seguito alla simulazione di Bastoni. La società torinese sperava in una riduzione della pena, ma il provvedimento rimane invariato. Kalulu dovrà quindi rispettare la giornata di stop, che influisce sulla sua partecipazione alle prossime gare. La decisione chiude definitivamente il caso.

(Adnkronos) – Niente ‘grazia’ per Pierre Kalulu: la Figc dice no e la squalifica resta. La Juventus ha fatto ricorso in merito alla sanzione di una giornata comminata al difensore dopo la contestata espulsione nella sfida contro l’Inter provocata dalla plateale simulazione del nerazzurro Alessandro Bastoni. Il ricorso del club bianconero è stato respinto, ma la società torinese ‘per riparare al torto acclarato’ nei confronti del francese ha richiesto, a quanto apprende l’Adnkronos, la grazia per il suo numero 15 al presidente della Figc Gabriele Gravina. Il numero 1 della Federcalcio ha respinto la richiesta.🔗 Leggi su Seriea24.it

