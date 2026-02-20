Juventus | Maglia rivoluzione nel 2026 omaggio al ’96 e numeri rossi!

La Juventus ha svelato la nuova maglia per il 2026, un omaggio al 1996 e ai numeri rossi. La scelta deriva dalla volontà di celebrare gli anni d’oro del club, integrando elementi storici nel design attuale. La maglia presenta strisce orizzontali e richiami al passato, come un dettaglio speciale sul colletto. La presentazione ha attirato l’attenzione dei tifosi, in attesa di vedere come verrà accolta in campo.

Juventus: Un Ritorno al Futuro con la Nuova Maglia a Strisce Orizzontali. La Juventus ha presentato la sua quarta maglia per la stagione 2025-2026, un capo che segna un punto di svolta nella storia del club. Il design inedito, caratterizzato da strisce orizzontali, debutterà in campo il 21 febbraio durante l'incontro con il Como, rappresentando un omaggio al passato e una visione audace per il futuro della squadra. Un Sogno nel Cassetto: Dalle Idee degli Anni '90 alla Realtà del Campo. L'idea di una maglia a strisce orizzontali affonda le radici nella stagione 1996-97, quando la Juventus esplorò questa possibilità senza mai concretizzarla in una partita ufficiale.