Juventus la Figc non grazia Kalulu

La Juventus ha fatto richiesta di clemenza per Pierre Kalulu, dopo che la Figc ha deciso di non concedere il perdono. La decisione è stata comunicata ufficialmente, lasciando i tifosi preoccupati per le prossime partite. Kalulu sarà quindi squalificato e non potrà scendere in campo nelle prossime gare. La richiesta di grazia è stata presentata nei giorni scorsi, ma finora non ci sono state novità ufficiali.

La Juventus ha chiesto la grazia alla Figc per Pierre Kalulu. Questo quanto leggiamo su Sportmediaset. Dopo l'espulsione subita nella sfida di San Siro contro l'Inter, che anche l'AIA ha giudicato ingiusta, il club bianconero ha deciso di fare ricorso per togliere la squalifica del difensore francese. La Figc ha respint o la richiesta. Il Club bianconero è giunto a chiedere la grazia direttamente al presidente della Figc Gabriele Gravina con l'obiettivo di porre riparo a un torto acclarato. L'obiettivo era quello di riaverlo già domani nella sfida con il Como. La risposta è arrivata per tempo, ma era scontata: " no".