Juventus Chiellini elogia Yilmaz Forte come Yildiz

Giorgio Chiellini ha commentato il recente match tra Juventus e Galatasaray, sottolineando la prestazione di Alper Yilmaz, che ha segnato due gol e trascinato la squadra turca nel successo per 5-2. Chiellini ha evidenziato come Yilmaz si distingua per la sua potenza e agilità, paragonandolo a Yildiz, un altro attaccante di spicco. La Juve tiene d’occhio il giovane talento turco, che potrebbe diventare un nome caldo nel mercato. La partita ha mostrato quanto Yilmaz sia cresciuto nelle ultime settimane.