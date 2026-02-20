Juventus Chiellini elogia Yilmaz Forte come Yildiz
Giorgio Chiellini ha commentato il recente match tra Juventus e Galatasaray, sottolineando la prestazione di Alper Yilmaz, che ha segnato due gol e trascinato la squadra turca nel successo per 5-2. Chiellini ha evidenziato come Yilmaz si distingua per la sua potenza e agilità, paragonandolo a Yildiz, un altro attaccante di spicco. La Juve tiene d’occhio il giovane talento turco, che potrebbe diventare un nome caldo nel mercato. La partita ha mostrato quanto Yilmaz sia cresciuto nelle ultime settimane.
Come riportato da Giorgio Chiellini, la Juventus sembra interessata al talento Alper Yilmaz del Galatasaray, autentico mattatore della sfida dei play off d’andata terminata 5-2. Alper Yilmaz elogiato da Chiellini Come riportato da CNN Turk, Giorgio Chiellini ha elogiato il giocatore turco che ha propriziato due delle tre reti del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
