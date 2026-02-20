Juventus Chiellini elogia Yilmaz Forte come Yildiz

Da ilprimatonazionale.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgio Chiellini ha commentato il recente match tra Juventus e Galatasaray, sottolineando la prestazione di Alper Yilmaz, che ha segnato due gol e trascinato la squadra turca nel successo per 5-2. Chiellini ha evidenziato come Yilmaz si distingua per la sua potenza e agilità, paragonandolo a Yildiz, un altro attaccante di spicco. La Juve tiene d’occhio il giovane talento turco, che potrebbe diventare un nome caldo nel mercato. La partita ha mostrato quanto Yilmaz sia cresciuto nelle ultime settimane.

Come riportato da  Giorgio Chiellini, la Juventus sembra interessata  al talento Alper Yilmaz del Galatasaray, autentico mattatore della sfida dei play off d’andata terminata 5-2. Alper Yilmaz elogiato da Chiellini Come riportato da CNN Turk, Giorgio Chiellini ha elogiato il giocatore turco che ha propriziato due delle tre reti del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus chiellini elogia yilmaz forte come yildiz
© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Chiellini elogia Yilmaz “Forte come Yildiz”

Leggi anche: Yilmaz: «Galatasaray-Juve, una partita per la Turchia. Yildiz è forte, ma vinceremo noi»

Leggi anche: Conferenza stampa Yilmaz pre Galatasaray Juve: «Partita importante per l’intero Paese e non solo per il club. Yildiz? Non ho parlato con lui. Un calciatore forte, ma spero una cosa»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Chiellini sarebbe rimasto folgorato da Yilmaz: ecco cosa avrebbe dettoIl portale turco Fanatik ha rivelato che Giorgio Chiellini sarebbe rimasto colpito, durante la sfida tra il Galatasaray e la Juventus, da Baris Alper Yilmaz e avrebbe già chiesto di ... tuttojuve.com

Mercato Juventus, il dirigente bianconero osserva con grande attenzione il talento turco in vista della prossima sessione estivaMercato Juventus, il dirigente bianconero osserva con grande attenzione il talento turco in vista della prossima sessione estiva Gli incroci in campo continentale rappresentano costantemente un crocev ... juventusnews24.com