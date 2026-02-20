Juventus | Celik blindato

Zeki Çelik si avvicina alla Juventus dopo aver lasciato la Roma, un trasferimento che si concretizza senza costi di mercato. La società bianconera ha deciso di puntare forte sul terzino turco, rafforzando così la fascia destra. La trattativa si è sviluppata rapidamente nelle ultime settimane, e l’accordo sembra ormai definito. La firma ufficiale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, portando un nuovo volto nel reparto difensivo dei torinesi.

Nel pieno della rivoluzione di mercato estivo pianificata da Damien Comolli e Marco Ottolini, la Juventus ha messo a segno un colpo importante a costo zero: Zeki Çelik, il terzino destro della Roma, è vicinissimo a vestire la maglia bianconera dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Stampa e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Celik blindato Leggi anche: Juventus: occhi su Celik Leggi anche: Calciomercato Roma, Juventus alla finestra per Celik Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Celik, la Roma offre 2 milioni a stagione per il rinnovo: Juve alla finestra. Celik-Juventus, intesa vicina: la Roma rischia di perderlo a parametro 0Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus avrebbe già mosso passi concreti per assicurarsi Zeki Celik al termine della stagione in corso. Il terzino turco, attualmente in forza all ... it.blastingnews.com Celik alla Juventus, Calciomercato: primo colpo per la prossima stagioneZeki Celik alla Juventus è un colpo possibile verso il futuro, il calciomercato bianconero porta a un primo colpo. juvelive.it #Celik via a parametro zero dalla #Roma: bloccato dalla #Juventus, c'è l'accordo sullo stipendio [La Stampa] #calciomercato calciomercato.com/liste/celik-vi… x.com #Celik verso l’addio, accordo con la Juventus. Le ultime https://www.romanews.eu/calciomercato-roma-celik-verso-laddio-accordo-con-la-juventus-le-ultime/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook