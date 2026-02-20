Juve richiama Grazia Kalulu | tre anni fa un precedente simile favorì l' Inter

La Juventus ha richiamato Grazia Kalulu dopo tre anni, quando un caso simile favorì l’Inter. La società ha deciso di intervenire per chiarire una situazione riguardante uno dei suoi giocatori, coinvolto in un episodio che aveva sollevato polemiche. La scelta mira a evitare ripercussioni negative e mantenere l’armonia nello spogliatoio. La decisione ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, che seguono attentamente la vicenda.

Nel contesto di una stagione impegnativa, la Juventus ha attivato una procedura di grazia per Pierre Kalulu, al centro di una decisione disciplinare che potrebbe incidere sulla prossima partita contro il Como. L’iniziativa è presentata come intervento straordinario basato sull’articolo 43 del Codice di Giustizia Sportiva, con l’obiettivo di evitare la sospensione e garantire la disponibilità del difensore in una sfida cruciale. La situazione richiama un precedente significativo legato a un caso dell’Inter nel 2023. La Juventus ha presentato una richiesta formale al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, per ottenere la grazia connessa all’espulsione maturata a seguito di un secondo cartellino assegnato per un fallo ritenuto inesistente, determinato da una simulazione attribuita a Bastoni.🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Juve richiama Grazia Kalulu: tre anni fa un precedente simile favorì l'Inter Leggi anche: Grazia Kalulu, la Juve richiama un precedente: tre anni fa fu un interista a beneficiarne Leggi anche: Richiesta di grazia Kalulu: c’è un precedente di 3 anni fa a favore di un giocatore dell’Inter The Time Machine | A Journey Through Time and Space Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Inter-Juve scandalizza l'America, la CBS: Il miglior giocatore interista è stato l’arbitro; Varriale: Caso Bastoni-Kalulu peggio del rigore non fischiato a Ronaldo nel 1998. Juventus, richiesta la grazia per la squalifica di Kalulu direttamente a Gravina: ecco cosa è successoLa Juventus ha ufficialmente chiesto la grazia per la squalifica di Pierre Kalulu. Il difensore centrale ha rimediato una doppia ammonizione in ... msn.com La Juventus non ci sta, chiede la grazia a Gravina per la squalifica di KaluluLa Juventus non si arrende e tenta il tutto per tutto per provare a riavere Kalulu contro il Como, dopo il rosso di San Siro con scia di polemiche per ... msn.com #Juventus, la FIGC dice 'no' alla grazia per #Kalulu: contro il Como non ci sarà x.com #Calcio La #Juventus ha chiesto la grazia per Pierre #Kalulu, dopo la squalifica per la contestata doppia ammonizione di San Siro. Il club bianconero si è rivolto al presidente della #FIGC Gravina per annullare il turno di stop per “Acclarata ingiustizia”. Minim - facebook.com facebook