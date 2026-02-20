juve quanto ti servirebbe del piero adesso

La Juventus cerca rinforzi per la prossima stagione, e il nome di Del Piero torna in primo piano. La sua presenza potrebbe fare la differenza, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale. La società sta valutando diverse opzioni, ma l’ex capitano resta un’ipotesi concreta per rafforzare il reparto offensivo. La possibilità di rivederlo in campo con la maglia bianconera continua a suscitare interesse tra i tifosi.

Si parla tanto, perché evidentemente si procede a passo spedito, del ritorno di Totti alla Roma. A dimostrazione che senso di appartenenza e competenza sono indispensabili e non bastano mai: neanche se in società puoi già contare su un uomo di riferimento fondamentale come Claudio Ranieri, che è passato dal campo alla scrivania con la stessa passione e lo stesso impegno. Ma visto che giustamente si parla di Totti e della Roma, e sembra che il cerchio stia finalmente per chiudersi, viene da chiedersi perché - e personalmente c'è l’aggiunta di un "ingiustamente" - non si parla, o meglio non si parla più di un possibile ritorno di Del Piero alla Juve.🔗 Leggi su Gazzetta.it

