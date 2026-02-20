Juve e Spalletti in emergenza out due titolarissimi | Yildiz cambia ruolo?
La Juventus deve fare i conti con due assenze importanti in difesa, causate da infortuni, prima dell'incontro contro il Como all'Allianz Stadium. Bremer è disponibile, mentre David non ce la fa. Nel frattempo, Spalletti si trova in difficoltà con due titolari fuori ruolo e potrebbe dover adattare Yildiz in una posizione diversa per coprire le assenze. La squadra si prepara a una sfida difficile senza alcuni dei suoi punti di riferimento.
Diverse assenze nel reparto arretrato per la Juventus in vista dell’anticipo dell’Allianz Stadium con il Como Bremer no, David sì. Luciano Spalletti – come era nelle previsioni – non recupera il difensore brasiliano per l’anticipo di domani in campionato contro il Como, mentre torna nella lista dei convocati il nazionale canadese. Le mosse di Spalletti per Juventus-Como (Ansa) – Calciomercato.it Bremer resta ai box anche a scopo cautelativo, dopo il problema al flessore accusato contro il Galatasaray e che aveva escluso lesioni muscolari. Per lui allenamenti personalizzati negli ultimi giorni, con l’obiettivo di ritornare a disposizione nel return-match in Champions League di mercoledì con i turchi.🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: Spalletti in ansia: due titolarissimi a rischio per Inter-Juve
Leggi anche: LIVE Alle 20.45 Napoli-Juve: Conte in emergenza, Spalletti punta su YildizVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Polemiche dopo Inter Juve, Spalletti si scaglia contro l'arbitro nel tunnel; Eliminato in Coppa Italia e quasi fuori dalla Champions: Juve, che ne sarà di Spalletti?; Sorpresa Spalletti, chi parlerà alla conferenza stampa di Inter-Juve e non solo; 'Non uno, ma tre passi indietro. Ogni tanto la palla va buttata via'.
Juventus-Como, la conferenza stampa di Spalletti LIVEDopo il pesante ko in Champions, la Juventus riparte dal campionato: alla vigilia della partita contro il Como (in programma sabato alle 15), Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa. Qui le ... sport.sky.it
Ingiustizie evidenti, Spalletti e le simulazioni di Barella e Bastoni su Kalulu. Con il Como...Ritrovare la vittoria e il sorriso, sfruttando l'effetto elastico: questo è il mantra in casa Juve, che non conquista i tre punti da quattro partite (considerando tutte le competizioni). La Vecchia ... msn.com
Juventus News 24. . #JuveComo si avvicina e dall’Allianz Stadium il nostro @baridonmarco l’ha analizzata attraverso queste 5 notizie dopo la conferenza stampa di #Spalletti Cosa ne pensate #Juventusnews24 - facebook.com facebook
Juventus-Como, la conferenza stampa di Spalletti LIVE alle 16 #SkySport #Juventus #Spalletti #JuventusComo x.com