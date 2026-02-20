Juve-Como vale un pezzo di Champions per Spalletti e Fabregas

La partita tra Juventus e Como è fondamentale per Spalletti e Fabregas, poiché rappresenta un’occasione importante in chiave Champions. La Juve non perde in casa da 21 partite consecutive, un record che testimonia la forza del suo stadio. Per il Como, invece, l’ultima vittoria a Torino risale al 1951, più di 70 anni fa. Entrambe le squadre cercano punti importanti, e questa sfida può cambiare gli equilibri in classifica. La partita si prevede molto combattuta fino all’ultimo minuto.

Il treno Champions passa per l'Allianz Stadium, dove Juventus e Como vanno a caccia dei posti per l'Europa. I bianconeri vivono uno dei momenti più delicati della gestione Spalletti, reduci dal 5-2 subito in Turchia dal Galatasaray a pochi giorni dal ko (e dalle polemiche) del derby d'Italia contro l'Inter. Fabregas insegue a quattro punti di distanza e, dopo il pareggio nel recupero col Milan a San Siro, punta a prolungare l'imbattibilità in trasferta che dura da quattro giornate (tre vittorie e un pari). La Juve però in casa ha una striscia di risultati utili consecutivi che dura dalla metà di marzo del 2025: dopo il ko contro l'Atalanta (0-4), i bianconeri hanno infilato una serie di 21 gare senza sconfitta, 16 delle quali in campionato.