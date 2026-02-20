Juve Como streaming live e diretta tv | dove vedere il match di Serie A
La partita tra Juventus e Como si gioca oggi, con i tifosi che cercano il modo migliore per seguirla. La sfida si svolge allo stadio e viene trasmessa sia in diretta tv sia in live streaming online. Molti appassionati si collegano ai servizi digitali per non perdersi nemmeno un minuto dell’evento. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che puntano a ottenere punti preziosi in classifica.
tra i bianconeri di Spalletti e i lariani di Fabregas. Il palcoscenico dell’Allianz Stadium si prepara a ospitare la sfida tra Juventus e Como, appuntamento clou del pomeriggio di domani, sabato 21 febbraio. Il match, valido per la 26ª giornata di Serie A, vedrà il fischio d’inizio alle ore 15:00, un orario insolito per i bianconeri che riflette la necessità di gestire le energie in vista degli imminenti impegni europei. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La squadra di Luciano Spalletti, reduce da un periodo turbolento tra campionato e coppe, cerca il riscatto davanti ai propri tifosi contro la formazione lariana guidata da Cesc Fàbregas.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus-Como, la conferenza stampa di Spalletti LIVE Dopo il pesante ko in Champions, la Juventus riparte dal campionato: alla vigilia della partita contro il Como (in programma sabato alle 15), Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa.
Juventus-Como: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming L'obiettivo della Juve è quello di mettersi alle spalle gli ultimi due risultati negativi e ripartire, anche per dare un segnale di ripresa. Il 5-2 subito al Rams Park contro il Galatasaray è un duro
