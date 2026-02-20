Juve-Como Spalletti scuote l’ambiente | Usiamo il dolore per ripartire
Lo scontro tra Juve e Como ha portato a una pesante sconfitta, spingendo Spalletti a cercare di risollevare la squadra. Dopo le battute d’arresto in campionato e in Champions, il tecnico ha chiesto ai suoi di trasformare il dolore in energia positiva. La società ha deciso di attivare l’obbligo di riscatto, puntando a invertire il trend negativo con un atteggiamento più deciso durante gli allenamenti. La squadra si prepara a reagire già dalla prossima partita.
Obbligo di riscatto alla Continassa dopo i due pesanti schiaffi incassati tra campionato e Champions League. La Juventus si proietta sulla sfida interna contro il Como con il morale ai minimi termini, ma con la necessità assoluta di blindare il quarto posto in classifica. Il tecnico Luciano Spalletti ha suonato la carica in conferenza stampa, trasformando la delusione di Istanbul in benzina per il finale di stagione. “Dobbiamo utilizzare questo dolore come un elastico che ci dia la spinta per reagire immediatamente”, ha tuonato l’allenatore toscano davanti ai media. Sul fronte societario, il club ha presentato ufficialmente istanza di grazia al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, per cancellare la squalifica di Kalulu, mossa definita come un atto dovuto contro ingiustizie manifeste.🔗 Leggi su Serieagoal.it
Leggi anche: Spalletti: "Usiamo il dolore di Istanbul come elastico. Grazia a Kalulu? Doppia ingiustizia, atto dovuto"
Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como: «Questo dolore dobbiamo usarlo come elastico che ti carica. Bremer non ci sarà, David sì. Rinnovo anticipato? Non cerco cose differenti»Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter-Juve, polemiche per il rosso a Kalulu su cui il Var non può intervenire; Inter-Juventus, la provocazione che scuote il web: Madama la più penalizzata dagli arbitri; Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como: quando parla il tecnico alla vigilia del match. L'orario ufficiale; Yildiz a riposo in Juve Como? La possibile idea di Spalletti.
Spalletti, diretta conferenza Juve-Como: le dichiarazioni in tempo realeIl tecnico della Juve parlerà in conferenza stampa alle ore 16. Qui su Tuttosport la diretta testuale delle sue dichiarazioni. tuttosport.com
Spalletti su Kalulu: Giusto chiedere la grazia. Il dolore? La Juve deve...Dopo la sconfitta pesante in Champions League contro il Galatasaray, torna in campo la Juventus: allo Stadium arriva il Como, fischio d'inizio in programma alle 15 di sabato. Una partita fondamentale ... corrieredellosport.it
Pronostico Juve-Como - facebook.com facebook
Juventus-Como, la conferenza stampa di Spalletti LIVE alle 16 #SkySport #Juventus #Spalletti #JuventusComo x.com