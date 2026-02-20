Juve-Como Spalletti scuote l’ambiente | Usiamo il dolore per ripartire

Lo scontro tra Juve e Como ha portato a una pesante sconfitta, spingendo Spalletti a cercare di risollevare la squadra. Dopo le battute d’arresto in campionato e in Champions, il tecnico ha chiesto ai suoi di trasformare il dolore in energia positiva. La società ha deciso di attivare l’obbligo di riscatto, puntando a invertire il trend negativo con un atteggiamento più deciso durante gli allenamenti. La squadra si prepara a reagire già dalla prossima partita.