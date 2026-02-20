Juve-Como | precedenti e statistiche

La Juventus affronta il Como dopo la sconfitta in Turchia, che ha lasciato molti dubbi tra i tifosi. La squadra di Luciano Spalletti ha vinto quattro delle ultime sei partite e si presenta con grande entusiasmo. Il match, in programma alla 26ª giornata di Serie A, si svolge allo Juventus Stadium, dove i bianconeri vogliono tornare subito alla vittoria. Il Como, invece, cerca di confermare il suo buon momento. I precedenti tra le due squadre sono equilibrati e promettono una partita combattuta.