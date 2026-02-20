Juve beffa atroce per Spalletti | firma a zero col Barcellona

La Juventus ha perso un’importante occasione con l’arrivo di un nuovo giocatore, che ha scelto di firmare per il Barcellona a parametro zero. La decisione del calciatore ha colpito i tifosi italiani, poiché avrebbe potuto rafforzare la squadra di Luciano Spalletti. La trattativa si è conclusa inaspettatamente, lasciando i supporter bianconeri delusi. La scelta del giocatore di puntare sui blaugrana ha suscitato molte reazioni tra gli appassionati di calcio. La finestra di mercato si apre con questa brutta notizia per la Juve.

Nuova batosta per la Juventus in vista della prossima stagione: l'ultima novità inguaia Luciano Spalletti. Il suo contratto con il Bournemouth scade il 30 giugno 2026 e al momento Marcos Nicolás Senesi è tra i calciatori più corteggiati del panorama europeo. Il centrale argentino classe '97 è un grande obiettivo di mercato della Juve che è a lavoro da mesi per portarlo gratis in Italia, ma adesso arrivano pessime notizie per Luciano Spalletti e per tutto il popolo di fede bianconera. Senesi in azione (Ansa) – calciomercato.it Il Barcellona, infatti, avrebbe accelerato negli ultimi giorni ed effettuato il sorpasso ai danni della Juve nella corsa a Senesi.