Jutta Leerdam lascia il Villaggio Olimpico di Milano | Me ne vado con due medaglie e una Birkin
Jutta Leerdam ha deciso di lasciare il Villaggio Olimpico di Milano dopo aver conquistato due medaglie, un oro e un argento. La pattinatrice olandese si è mostrata soddisfatta dei risultati ottenuti e ha condiviso il suo entusiasmo con un regalo di lusso: una borsa Birkin. La sua partenza è stata accompagnata da foto sui social che mostrano il suo sorriso e la borsa elegante. Leerdam si prepara ora a tornare in Olanda, portando con sé ricordi e premi.
Jutta Leerdam saluta le Olimpiadi di Milano-Cortina da vera star. La pattinatrice olandese celebra l'oro e l'argento mostrando un regalo extralusso: una borsa Birkin.🔗 Leggi su Fanpage.it
La zip abbassata per il reggiseno firmato, le lacrime per pubblicizzare un eyeliner: è polemica su Jutta Leerdam, così ha guadagnato più di un milionePolemica per il gesto della campionessa: zip abbassata e reggiseno in vista dopo la vittoria. Ma anche dietro le lacrime c'è una trovata pubblicitaria. Un'operazione da un milione? ilfattoquotidiano.it
Jutta Leerdam, chi è la pattinatrice olandese: il fidanzato Jake Paul, i guadagni, patrimonio e casaNelle ultime ore sta spopolando il nome di Jutta Leerdam, vincitrice della medaglia d'oro nello Speed Skating alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L'atleta olandese, oltre a raggiungere ... ilmessaggero.it
‘DOLCE VENERE DI RIMMEL’ A CHI LA GNOCCHISSIMA JUTTA LEERDAM RISPONDE ALLE CRITICHE PER IL TRUCCO.. x.com
Oro e record olimpico hanno proiettato Jutta Leerdam tra le atlete più richieste dagli sponsor. Dopo Milano Cortina, tra risultati e visibilità globale, le stime parlano numeri da capogiro Un successo sportivo che potrebbe trasformarsi in un vero boom economico - facebook.com facebook