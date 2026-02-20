Jutta Leerdam la pattinatrice nasconde un dettaglio simbolico nel look delle Olimpiadi

Jutta Leerdam ha conquistato l’oro nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina, mostrando un dettaglio simbolico nel suo abbigliamento. La pattinatrice ha scelto di indossare un tatuaggio temporaneo con i colori della bandiera olandese, che si intravedeva sul polso durante la gara. Questo gesto ha attirato l’attenzione di molti spettatori, che hanno notato il messaggio nascosto dietro il suo look. La scelta di Leerdam ha suscitato curiosità tra gli appassionati di sport e moda.

