Judo Fenati | Tonus Presidente un’era nuova tra sport e memoria

Claudio Tonus, presidente del Judo Club Fenati, ha deciso di avviare un cambiamento nel club di Spilimbergo. Con l’obiettivo di rafforzare il legame tra sport e memoria, Tonus ha già incontrato allenatori e atleti locali. La sua gestione mira a valorizzare le radici del judo e a promuovere nuove iniziative per coinvolgere giovani e appassionati. La prima sfida sarà organizzare un torneo dedicato alla storia della disciplina.

Judo Club Fenati, Spilimbergo: Claudio Tonus alla Presidenza per una Nuova Era. Spilimbergo accoglie una nuova leadership al Judo Club "Gianfranco Fenati". Claudio Tonus è stato eletto presidente, segnando l'inizio di una fase di continuità e rinnovamento per l'associazione sportiva che da anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale. L'assemblea dei soci, tenutasi nella giornata di oggi, 20 febbraio 2026, ha sancito un passaggio di consegne importante, onorando al contempo la memoria del precedente presidente, Antonio Gurnari. Un Ricambio Generazionale e la Promessa di Continuità.