Jucature al Diana la poetica sconfitta degli invisibili
Al Teatro Diana, “Jucature” di Pau Mirò ha portato in scena la storia di giocatori invisibili coinvolti in una partita che mette in discussione le loro vite. La rappresentazione, tradotta e diretta da Enrico Ianniello, rivela le difficoltà di personaggi che si confrontano con la perdita e l’indifferenza. Sul palco, attori e pubblico condividono un momento di forte intensità, mentre le luci evidenziano i dettagli più nascosti di questa pièce. La scena si anima di emozioni e tensioni, lasciando il pubblico senza parole.
Oggi la scena appartiene ad Antonio Milo, Adriano Falivene, Marcello Romolo e Giovanni Allocca, guidati da un impianto scenico firmato da Carmine Guarino, dai costumi di Ortensia De Francesco e dalla architettura di luci firmata Cesare Accetta, che scolpisce gli spazi come fossero stanze interiori. Quattro uomini senza eroismo né gloria, un becchino, un attore, un professore e un barbiere, si radunano in un appartamento che pare sospeso fuori dal tempo, rifugio fragile contro l’indifferenza del mondo. Dovrebbero giocare a carte, ma la partita resta sempre promessa e mai compiuta: il vero gioco è la parola, è la confessione, è l’illusione condivisa.🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Dal set de Il commissario Ricciardi al palco del Diana: Milo e Falivene reinventano tutto con Jucature | VIDEO
Leggi anche: Gli invisibili a Milano: in città sono oltre 2.300 i senzatetto. Via al Piano Freddo e al Bus degli AngeliVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Jucature di Pau Miró al Teatro Diana di Napoli con Antonio Milo e Adriano Falivene; Jucature al Diana, Ianniello differente e audace; Enrico Ianniello al Teatro Diana con Jucature; Recensione dello spettacolo Jucatùre, di Pau Miró, regia di Enrico Ianniello, al Teatro Diana di Napoli.
Jucature al Diana, Ianniello differente e audaceLo spettacolo, tratto dal teato di Pau Mirò, in scena fino a domenica 22 ... msn.com
Dal set de Il commissario Ricciardi al palco del Diana: Milo e Falivene reinventano tutto con Jucature | VIDEODiretti da Enrico Ianniello, i due attori sono in scena con l’adattamento del premiato testo di Pau Mirò dove sono raccontate le vicende di quattro sognatori che vivono ai margini tra risate e malinco ... napolitoday.it
#linkAffiliato Teatro, ironia e un pizzico di malinconia al Diana “Jucature” ti aspetta: scegli la replica e prenota ora - facebook.com facebook