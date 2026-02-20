Al Teatro Diana, “Jucature” di Pau Mirò ha portato in scena la storia di giocatori invisibili coinvolti in una partita che mette in discussione le loro vite. La rappresentazione, tradotta e diretta da Enrico Ianniello, rivela le difficoltà di personaggi che si confrontano con la perdita e l’indifferenza. Sul palco, attori e pubblico condividono un momento di forte intensità, mentre le luci evidenziano i dettagli più nascosti di questa pièce. La scena si anima di emozioni e tensioni, lasciando il pubblico senza parole.

Oggi la scena appartiene ad Antonio Milo, Adriano Falivene, Marcello Romolo e Giovanni Allocca, guidati da un impianto scenico firmato da Carmine Guarino, dai costumi di Ortensia De Francesco e dalla architettura di luci firmata Cesare Accetta, che scolpisce gli spazi come fossero stanze interiori. Quattro uomini senza eroismo né gloria, un becchino, un attore, un professore e un barbiere, si radunano in un appartamento che pare sospeso fuori dal tempo, rifugio fragile contro l’indifferenza del mondo. Dovrebbero giocare a carte, ma la partita resta sempre promessa e mai compiuta: il vero gioco è la parola, è la confessione, è l’illusione condivisa.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Jucature, al Diana la poetica sconfitta degli invisibili

Leggi anche: Dal set de Il commissario Ricciardi al palco del Diana: Milo e Falivene reinventano tutto con Jucature | VIDEO

Leggi anche: Gli invisibili a Milano: in città sono oltre 2.300 i senzatetto. Via al Piano Freddo e al Bus degli Angeli

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.